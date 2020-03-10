2020-03-10T13:11:17+03:00
Общество

Баста и участники благотворительного проекта исполнили мечту юной рязанки

Перед концертом в Рязани музыкант пообщался с поклонницей и оставил свой автограф
Сергей ЛАЗУТИН
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Встреча Басты с поклонницей Вероникой Конкиной перед концертом в Рязани. Фото: vk.com/mechtaem_ngoВстреча Басты с поклонницей Вероникой Конкиной перед концертом в Рязани. Фото: vk.com/mechtaem_ngo
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Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, вместе с общественниками-благотворителями исполнил мечту 9-летней рязанки Вероники Конкиной. Поклоннице музыканта дали возможность увидеться с кумиром и лично с ним пообщаться.

- Вероника основательно подготовилась к встрече: нарисовала плакат, сделала рисунок, подготовила букет цветов и подучила тексты любимых песен. Кстати, самая любимая у нее – «Папа WhatsApp», - рассказали представители проекта «Мечтай со мной», благодаря которому встреча и стала возможной.

Суть благотворительного проекта – воплощать в жизнь заветные желания детей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Так, родители Вероники, чтобы осчастливить дочь, отправили заявку на сайт мечтайсомной.рф.

Заветная встреча состоялась 6 марта - перед концертом во дворце спорта «Олимпийский». Баста пожелал поклоннице здоровья, исполнения желаний и, конечно, оставил на память автограф.

Юная рязанка подготовилась к встрече: нарисовала плакат, сделала рисунок, подготовила букет цветов и подучила тексты любимых песен. Фото: vk.com/mechtaem_ngo

Юная рязанка подготовилась к встрече: нарисовала плакат, сделала рисунок, подготовила букет цветов и подучила тексты любимых песен. Фото: vk.com/mechtaem_ngo

ИСТОЧНИК KP.RU

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