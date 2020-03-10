Баста и участники благотворительного проекта исполнили мечту юной рязанки
Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, вместе с общественниками-благотворителями исполнил мечту 9-летней рязанки Вероники Конкиной. Поклоннице музыканта дали возможность увидеться с кумиром и лично с ним пообщаться.
- Вероника основательно подготовилась к встрече: нарисовала плакат, сделала рисунок, подготовила букет цветов и подучила тексты любимых песен. Кстати, самая любимая у нее – «Папа WhatsApp», - рассказали представители проекта «Мечтай со мной», благодаря которому встреча и стала возможной.
Суть благотворительного проекта – воплощать в жизнь заветные желания детей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Так, родители Вероники, чтобы осчастливить дочь, отправили заявку на сайт мечтайсомной.рф.
Заветная встреча состоялась 6 марта - перед концертом во дворце спорта «Олимпийский». Баста пожелал поклоннице здоровья, исполнения желаний и, конечно, оставил на память автограф.
Юная рязанка подготовилась к встрече: нарисовала плакат, сделала рисунок, подготовила букет цветов и подучила тексты любимых песен. Фото: vk.com/mechtaem_ngo
ИСТОЧНИК KP.RU