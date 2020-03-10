2020-03-10T12:39:09+03:00
Спорт

ФК «Рязань» победил в контрольном матче на южных сборах

Соперником рязанской команды стала дружина из города-курорта Геленджика
Павел АВЕРИН
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ФК «Рязань» открыл южные сборы победой. Фото: сайт клуба.ФК «Рязань» открыл южные сборы победой. Фото: сайт клуба.
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«Виста» из Геленджика стала соперником ФК «Рязань» в контрольном матче на южных сборах. Об этом сообщила пресс-служба рязанского клуба.

Тренерский штаб опробовал практически всех игроков, кто выехал на южный сбор. В игре с «Вистой» победу одержали гости из Рязани – 2:1. Все мячи были забиты во втором тайме. Счет открыл Александр Барков, спустя 10 минут Георгий Журавлев удвоил преимущество. Но буквально за несколько минут до финального свистка соперник подсластил пилюлю неудачи.

Немного о сопернике. Как сообщала пресс-служба ФК «Кубань», клуб «Виста» появился в мире любительского футбола в 2019 году. И хотя «красно-белые» представляют город-курорт Геленджик, команда напоминает самую настоящую «сборную мира». Львиную долю обоймы геленджичан составляют иностранные футболисты, причем в возрасте до 18 лет. Это португальцы, чилийцы, представители Южной Африки и Бразилии.

Тренерский штаб рязанской команды на эту игру выставил такой состав: 1 тайм: Березин, Житников, Шатский, Гришин, Новичков, Дегтярев, Мешалкин, Дудайти, Малахов, Мещеряков, Фасхутдинов.

2 тайм: Правкин, Скляров (Клишин, 75), Сараев, Поляков, Волков, Сентюрин, Прилепский, Барков, Никитин, Аксенов (Зайцев, 75), Журавлев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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