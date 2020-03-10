Почта России прокомментировала инцидент с обрушением потолка в отделении

10 Март 2020 2020-03-10T12:33:17+03:00

Как заверили в рязанском УФПС, происшествие в поселке Строитель не приведет к сбою при обслуживании клиентов

Изменить размер текста: A A

Управление почтовой службы Рязанской области прокомментировало инцидент, который произошел 9 марта в поселке Строитель. Напомним, в этот день в почтовом отделении №17 обрушился потолок.

— Все произошло из-за прорыва трубы с горячей водой в квартире, находящейся выше. Отремонтируют отделение почтовой связи в кратчайшие сроки, — заверили в УФПС Рязанской области.

Как сообщили в управлении, указанный инцидент не привел к сбою в почтовом обслуживании клиентов, обязательства перед ними будут исполняться в срок и в полном объеме.

— Пенсии и пособия почтальоны будут доставлять на дом в соответствии с графиком, утвержденным Рязанским региональным отделением Пенсионного фонда РФ. На время ремонтных работ всех клиентов будет обслуживать отделение почтовой связи №11 (Куйбышевское шоссе, 3), — подчеркнули в пресс-службе регионального УФПС.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всем вопросам качества оказываемых услуг обращаться по телефону горячей линии УФПС Рязанской области: 8 (4912) 27-49-22.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU