Почта России прокомментировала инцидент с обрушением потолка в отделении
Управление почтовой службы Рязанской области прокомментировало инцидент, который произошел 9 марта в поселке Строитель. Напомним, в этот день в почтовом отделении №17 обрушился потолок.
— Все произошло из-за прорыва трубы с горячей водой в квартире, находящейся выше. Отремонтируют отделение почтовой связи в кратчайшие сроки, — заверили в УФПС Рязанской области.
Как сообщили в управлении, указанный инцидент не привел к сбою в почтовом обслуживании клиентов, обязательства перед ними будут исполняться в срок и в полном объеме.
— Пенсии и пособия почтальоны будут доставлять на дом в соответствии с графиком, утвержденным Рязанским региональным отделением Пенсионного фонда РФ. На время ремонтных работ всех клиентов будет обслуживать отделение почтовой связи №11 (Куйбышевское шоссе, 3), — подчеркнули в пресс-службе регионального УФПС.
КУДА ЗВОНИТЬ?
По всем вопросам качества оказываемых услуг обращаться по телефону горячей линии УФПС Рязанской области: 8 (4912) 27-49-22.
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ИСТОЧНИК KP.RU