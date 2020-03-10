Рязанский рецидивист пытался изнасиловать 67-летнюю пенсионерку

10 Март 2020 2020-03-10T12:17:50+03:00

Следственный комитет возбудил уголовное дело и взял подозреваемого в грабеже и попытке изнасилования под стражу

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Следователи Касимовского МСО расследуют уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 43-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже и попытке изнасилования, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, вечером 6 марта пьяный мужчина пришел в дом к своей односельчанке с предложением купить у него бруски. Когда 67-летняя женщина отказалась, он напал на нее и стал требовать денег. Избив потерпевшую, грабитель забрал у нее 1400 рублей и мобильный телефон, а затем попытался изнасиловать.

Как отмечают в СК, пенсионерка стала сопротивляться и кричать. Испугавшись, мужчина скрылся с места происшествия.

В настоящее время грабитель и несостоявшийся насильник взят под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU