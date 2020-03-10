Спортивный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» прошел в Рязани

10 Март 2020 2020-03-10T11:46:28+03:00

В нем приняли участие как юные хоккеисты из спортшколы ДС «Олимпийский», так и семейные команды

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Физкультурно-спортивный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» прошел 7 марта в Рязани. Организаторы сумели подарить веселое настроение, как участникам, так и зрителям. Этот фестиваль по очереди принимают российские города – он проходит под патронажем Федерации хоккея России и Фонда Тимченко «Теплый лед».

Не смотря на то, что это был предпраздничный день, людей на трибунах собралось немало. Организаторы провели среди них «хоккейную» викторину. Семья Логиновых сумела дважды быстрее всех ответить на поставленный вопрос и получила две чайных кружки с фестивальной символикой.

Логиновы оказались знатоками хоккея.Фото: Павел АВЕРИН

Если брать спортивную составляющую, то участники были разбиты на три дивизиона: младшие и старшие воспитанники хоккейной спортшколы и семейные команды, среди которых победило трио с незамысловатым названием «Борки».

Отметим, что Физкультурно-спортивный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» должен был пройти в январе, но аномально теплая погода не позволила это сделать.

Победители фестиваля получили солидные призы от ФХР и Фонда Тимченко.Фото: Павел АВЕРИН

Хоккейный фестиваль в Рязани 7 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU