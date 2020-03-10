2020-03-10T11:46:28+03:00
Общество

Спортивный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» прошел в Рязани

В нем приняли участие как юные хоккеисты из спортшколы ДС «Олимпийский», так и семейные команды
Павел АВЕРИН
Поделиться:
Страсти бушевали нешуточные.Страсти бушевали нешуточные.Фото: Павел АВЕРИН
Изменить размер текста:

Физкультурно-спортивный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» прошел 7 марта в Рязани. Организаторы сумели подарить веселое настроение, как участникам, так и зрителям. Этот фестиваль по очереди принимают российские города – он проходит под патронажем Федерации хоккея России и Фонда Тимченко «Теплый лед».

Не смотря на то, что это был предпраздничный день, людей на трибунах собралось немало. Организаторы провели среди них «хоккейную» викторину. Семья Логиновых сумела дважды быстрее всех ответить на поставленный вопрос и получила две чайных кружки с фестивальной символикой.

Логиновы оказались знатоками хоккея. Фото: Павел АВЕРИН

Логиновы оказались знатоками хоккея.Фото: Павел АВЕРИН

Если брать спортивную составляющую, то участники были разбиты на три дивизиона: младшие и старшие воспитанники хоккейной спортшколы и семейные команды, среди которых победило трио с незамысловатым названием «Борки».

Отметим, что Физкультурно-спортивный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» должен был пройти в январе, но аномально теплая погода не позволила это сделать.

Победители фестиваля получили солидные призы от ФХР и Фонда Тимченко. Фото: Павел АВЕРИН

Победители фестиваля получили солидные призы от ФХР и Фонда Тимченко.Фото: Павел АВЕРИН

Хоккейный фестиваль в Рязани 7 марта.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Инвалиды из Рязанской области победили на спортивном фестивале

В число призеров вошли команды из Санкт-Петербурга и Кинешмы (подробнее)

МХК «Рязань» проиграл второй матч выездной серии в Твери

Подопечные Алексея Храмцова начали отыгрываться при счете 0:3 (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно имя нового руководителя рязанской Федерации хоккея
Баста и участники благотворительного проекта исполнили мечту юной рязанки
ФК «Рязань» победил в контрольном матче на южных сборах
Почта России прокомментировала инцидент с обрушением потолка в отделении
Рязанский рецидивист пытался изнасиловать 67-летнюю пенсионерку
Победители конкурса СМИ получат награды в посольстве Японии в Москве
Спортивный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» прошел в Рязани
Рязанскую компанию оштрафовали на 1 млн за коррупционное правонарушение
На Южной окружной иномарка сбила двух пешеходов – один погиб
На Первомайском проспекте в Рязани насмерть сбили женщину
В финале тяжеловесов рязанский боец ММА вырвал победу, «задушив» соперника
В рязанском дворе срезали установленные автомобилистами столбики
Во вторник в четырех районах Рязанской области отключат электричество
За невыплату зарплат дисквалифицировали директора рязанского предприятия
В Рязанской области торговали рыбой с многочисленными нарушениями
На свалку на окраине Рязани выбросили сотни автомобильных госномеров
Возле РГУ сделают официальную парковку. Возможно даже – многоуровневую
В почтовом отделении в поселке Строитель обрушился потолок
По вине взрослых на рязанских дорогах в ДТП погибли трое детей
Число заболевших гриппом в Рязани превысило эпидемический порог
Паводок оставил без транспортного сообщения шесть рязанских селений
В центре Рязани власти снесли торговую палатку
Весна пришла: в Рязани обнаружили десятки мертвых грачей
20 вакансий: в новую БСМП продолжают набирать сотрудников
Вандалы осквернили могилы на кладбище в поселке Павелец
Рязанка стала лучшим «Волшебным кулинаром» на конкурсе «Краса ВДВ-2020»
Рязанская фирма погасила полугодовую задолженность по зарплате