10 Март 2020 2020-03-10T11:16:45+03:00

Рязанскую компанию оштрафовали на 1 млн за коррупционное правонарушение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Начальник цеха ООО ТД «Монолит» передал 30 тысяч рублей инспектору по железнодорожным путям за «общее покровительство»

Изменить размер текста: A A

Рязанская транспортная прокуратура во время очередной проверки выявила коррупционное правонарушение в ООО ТД «Монолит», сообщает пресс-служба ведомства.

Как установил надзорный орган, в июне 2018 года начальник цеха предприятия в интересах компании передал незаконное вознаграждение в сумме 30 тысяч рублей инспектору по железнодорожным путям необщего пользования Рязанского агентства фирменного обслуживания (структура РЖД).

По данным прокуратуры, деньги предназначались за «общее покровительство, предоставление преференций по отношению к иным участникам перевозочного процесса». Кроме того, инспектор должен был помочь в беспрепятственном заключении договора на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования при станции Касимов.

По данному факту транспортный прокурор в отношении юридического лица вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье КоАП («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»).

Решением мирового судьи компанию привлекли к административной ответственности в виде штрафа на сумму 1 млн рублей.

Законный представитель ООО ТД «Монолит», не согласившись с решением мирового судьи, обжаловал его, но вышестоящий суд оставил жалобу без удовлетворения.

Кроме того, чтобы ООО быстрее заплатило миллионный штраф, суд, по ходатайству прокурора, арестовал банковские счета юрлица.

КСТАТИ

Ранее приговором суда начальник цеха ООО ТД «Монолит» признан виновным в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанского транспортника наказали за взятку приставу

Заплатить придется впятеро больше, чем рассчитывал руководитель предприятия (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU