Во вторник в четырех районах Рязанской области отключат электричество
10 марта в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Старожиловский район:
- деревня Богданово, деревня Большая Кременовка, село Большие Поляны, деревня Егоровка, деревня Карамышево, деревня Кареево, деревня Луговая, деревня Малая Кременовка, деревня Малое Истье, деревня Полянские Выселки, совхоз имени Ленина — с 08:30 до 17:00.
Пителинский район:
- село Ермо-Николаевка, деревня Потапьевская Хохловка, деревня Знаменка, поселок Краснопартизанский, село Высокие Поляны — с 09:00 до 17:00.
Пронский район:
- поселок Пронск (улицы Новая и Юбилейная) — с 09:00 до 17:00.
Сараевский район:
- село Меньшие Можары — с 09:00 до 17:00;
- село Белоречье, село Телятники, деревня Ивановка, деревня Крутое — с 10:00 до 17:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU