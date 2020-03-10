10 Март 2020 2020-03-10T07:25:00+03:00

Во вторник в четырех районах Рязанской области отключат электричество. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ограничение поставки электроснабжения идет в соответствии с графиком энергетиков

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10 марта в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Старожиловский район:

- деревня Богданово, деревня Большая Кременовка, село Большие Поляны, деревня Егоровка, деревня Карамышево, деревня Кареево, деревня Луговая, деревня Малая Кременовка, деревня Малое Истье, деревня Полянские Выселки, совхоз имени Ленина — с 08:30 до 17:00.

Пителинский район:

- село Ермо-Николаевка, деревня Потапьевская Хохловка, деревня Знаменка, поселок Краснопартизанский, село Высокие Поляны — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- поселок Пронск (улицы Новая и Юбилейная) — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Меньшие Можары — с 09:00 до 17:00;

- село Белоречье, село Телятники, деревня Ивановка, деревня Крутое — с 10:00 до 17:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU