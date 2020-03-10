За невыплату зарплат дисквалифицировали директора рязанского предприятия

10 Март 2020 2020-03-10T06:47:56+03:00

Мировой судья изучил материалы прокуратуры и вынес постановление в отношении руководителя юридического лица

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Мировой суд Железнодорожного района дисквалифицировал руководителя одного из предприятий Рязани за «отсутствие положительной тенденции к снижению задолженности по заработной плате», сообщает прокуратура Рязанской области.

Накануне сотрудники ведомства вынесли постановление о возбуждении административного производства и передали материалы дела в суд.

Согласно постановлению суда, срок дисквалификации - 1 год.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

СПРАВКА «КП»

Дисквалификация — вид административного наказания, который устанавливает временный запрет на занимание определенной должности или занятие определенной деятельностью. Указанное ограничение устанавливается в качестве санкции за нарушение регламентированных правил, утвержденных на законодательном уровне.

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ИСТОЧНИК KP.RU