10 Март 2020 2020-03-10T06:04:31+03:00

В Рязанской области торговали рыбой с многочисленными нарушениями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор продолжает рейды по предприятиям и организациям, которые заняты на производстве и продаже рыбной продукцией

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Сотрудники регионального Роспотребнадзора проверили предприятия и организации, торгующие рыбой и рыбной продукцией. Всего под рейды попали 294 объектов.

Специалисты ведомства исследовали 509 проб продукции из водных биоресурсов на санитарно-химические, физико-химические, паразитологические и микробиологические показатели. Удельный вес нестандартных проб по микробиологическим показателям составил 0,8%.

Как отметили в Роспотребнадзоре по Рязанской области, основными нарушениями при торговле рыбой стали:

- отсутствие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов;

- отсутствие этикеток на таре поставщика до окончания срока годности пищевого продукта;

- продажа пищевой продукции с истекшим сроком годности;

- нарушение температурного режима хранения пищевых продуктов;

- отсутствие у персонала личных медицинских книжек;

- не проводилась текущая уборка помещений.

За выявленные нарушения составлено 278 протоколов об административном правонарушении.

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ИСТОЧНИК KP.RU