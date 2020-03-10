В Рязанской области торговали рыбой с многочисленными нарушениями
Сотрудники регионального Роспотребнадзора проверили предприятия и организации, торгующие рыбой и рыбной продукцией. Всего под рейды попали 294 объектов.
Специалисты ведомства исследовали 509 проб продукции из водных биоресурсов на санитарно-химические, физико-химические, паразитологические и микробиологические показатели. Удельный вес нестандартных проб по микробиологическим показателям составил 0,8%.
Как отметили в Роспотребнадзоре по Рязанской области, основными нарушениями при торговле рыбой стали:
- отсутствие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов;
- отсутствие этикеток на таре поставщика до окончания срока годности пищевого продукта;
- продажа пищевой продукции с истекшим сроком годности;
- нарушение температурного режима хранения пищевых продуктов;
- отсутствие у персонала личных медицинских книжек;
- не проводилась текущая уборка помещений.
За выявленные нарушения составлено 278 протоколов об административном правонарушении.
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ИСТОЧНИК KP.RU