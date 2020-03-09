На свалку на окраине Рязани выбросили сотни автомобильных госномеров

9 Март 2020 2020-03-09T23:22:22+03:00

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На несанкционированную свалку за автосалоном «Канищево» выбросили транзитные номера вместе с документами. Об этом сообщается в паблике «Рязанский формать» (областное радио).

«Их тут сотни. С документами. Кто хотел выбрать себе счастливые цифры - это ваш шанс. Совершенно бесплатно! Интересно, что думает ГИБДД по этому поводу?» — говорится в сообщении.

Фото: "Рязанский формат".

Судя по опубликованным фотографиям, документы является копиями договоров поставок между промышленными предприятиями, а также протоколов разногласий, в частности, между ФГУП Смоленское производственное объединение «Анаталитприбор» (изготовление газоаналитических приборов, в ом числе для автомобильного транспорта – Ред.) и ЗАО «Промышленные сплавы».

Фото: "Рязанский формат".

Но все же главный вопрос, как на несанкционированной свалке оказались сотни автомобильных госномеров.

К настоящему времени официальных комментариев по данному факту получить не удалось. Подробности уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU