Возле РГУ сделают официальную парковку. Возможно даже – многоуровневую

9 Март 2020 2020-03-09T20:30:38+03:00

В настоящее время власти города рассматривают все варианты обустройства территории справа от университета

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На пустыре справа от РГУ имени Есенина появится парковка. Об этом в эфире областного радио сообщил и.о. начальника управления благоустройства администрации Рязани Алексей Муковнин.

— Там зеленая зона, которая по документам находится под мораторием, — отметил чиновник. — Поэтому никакая застройка там не производится. Мы проработали варианты обустройства там официальной парковки, потому что люди как-никак ставят там машины. Сейчас прорабатываем законодательно верные варианты, чтобы сделать парковку официальную. Озвучивались даже варианты об многоуровневой парковке.

По словам властей, пока это место обещают огородить, так как по жалобам жителей близстоящих домов, машины развозят грязь по дорогам.

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ИСТОЧНИК KP.RU