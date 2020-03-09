В почтовом отделении в поселке Строитель обрушился потолок
9 марта на улице Дружной в поселке Строитель в почтовом отделении №17 рухнул потолок, сообщает «РуНьюс24». По предварительным данным, обрушение произошло из-за прорванного водопровода.
— Хорошо, что сегодня выходной и в отделении не было бабушек. Это сам бог намекает, что пора что-то делать с аварийными домами в Строителе, — сообщил один из очевидцев.
«Теперь и почта в поселке пострадала. Как еще раньше не рухнуло вообще все здание. Оно в ужасающем состоянии. Про коммуникации вообще страшно подумать, какие они. На почте работают замечательные девушки, очень обязательные и отзывчивые. При этом у них нищенская зарплата и отсутствие даже нормального компьютера – постоянно виснет», — написал в комментариях местный житель.
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ИСТОЧНИК KP.RU