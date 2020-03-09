Число заболевших гриппом в Рязани превысило эпидемический порог
Заболеваемость жителей Рязани гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 17,5%, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Среди всех заболевших – 65,7% детей.
«По результатам лабораторных исследований определялась сочетанная циркуляция вирусов не гриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы) и вирусов гриппа А и В», — говорится в сообщении.
Напомним, 3 марта в Рязани ввели ограничительные меры в связи с ростом заболевших гриппом. Роспотребнадзор направил ряд рекомендаций в минздрав, министерство образования и администрации города (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU