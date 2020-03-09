Паводок оставил без транспортного сообщения шесть рязанских селений
Во вторник, 10 марта, в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем возможен небольшой дождь. Порывы ветра будут достигать 9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью +1…+6°С, днем +6…+11ºС.
По данным регионального управления МЧС, опасных гидрологических явлений в Рязанской области не наблюдается. В результате таяния снега и подъема воды в реках региона подтоплено пять низководных мостов в Сапожковском, Скопинском и Путятинском районах. Прямое транспортное сообщение нарушено с двумя населенными пунктами Скопинского района (село Шелемишево и деревня Ураково), имеется объездной путь -18 км.
Кроме того, нарушено транспортное сообщение нарушено с четырьмя населенными пунктами Сапожковского района. Речь идет о поселке Красная Яблонька, деревне Ширино, деревне Дмитриевка и ските Преподобного Сергия Радонежского.
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ИСТОЧНИК KP.RU