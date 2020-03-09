Паводок оставил без транспортного сообщения шесть рязанских селений

9 Март 2020 2020-03-09T16:53:25+03:00

В два населенных пункта Скопинского района можно добраться только в объезд. Еще четыре селения Сапожковского района – добраться пока нельзя

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 10 марта, в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем возможен небольшой дождь. Порывы ветра будут достигать 9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью +1…+6°С, днем +6…+11ºС.

По данным регионального управления МЧС, опасных гидрологических явлений в Рязанской области не наблюдается. В результате таяния снега и подъема воды в реках региона подтоплено пять низководных мостов в Сапожковском, Скопинском и Путятинском районах. Прямое транспортное сообщение нарушено с двумя населенными пунктами Скопинского района (село Шелемишево и деревня Ураково), имеется объездной путь -18 км.

Кроме того, нарушено транспортное сообщение нарушено с четырьмя населенными пунктами Сапожковского района. Речь идет о поселке Красная Яблонька, деревне Ширино, деревне Дмитриевка и ските Преподобного Сергия Радонежского.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU