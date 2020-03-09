2020-03-09T15:36:35+03:00
Общество

В центре Рязани власти снесли торговую палатку

По информации чиновников, киоск демонтировали, так как он был установлен незаконно
Александр РАДЫГИН
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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В Рязани демонтировали незаконно установленную торговую палатку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Специалисты префектуры Советского района демонтировали незаконно установленную торговую палатку, которая была расположена по адресу: улица Сенная, дом 3», — говорится в сообщении.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

Напомним, в сентябре прошлого года в центре Рязани снесли торговую палатку, сотрудников которой не раз ловили на торговле алкоголем. Павильон стоял на улице Семинарской, рядом с домом №3 – напротив школы №6 и по соседству с региональным управлением МЧС (читать подробнее и смотреть видео).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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