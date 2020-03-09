В центре Рязани власти снесли торговую палатку
В Рязани демонтировали незаконно установленную торговую палатку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Специалисты префектуры Советского района демонтировали незаконно установленную торговую палатку, которая была расположена по адресу: улица Сенная, дом 3», — говорится в сообщении.
Фото: администрация Рязани.
Напомним, в сентябре прошлого года в центре Рязани снесли торговую палатку, сотрудников которой не раз ловили на торговле алкоголем. Павильон стоял на улице Семинарской, рядом с домом №3 – напротив школы №6 и по соседству с региональным управлением МЧС (читать подробнее и смотреть видео).
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ИСТОЧНИК KP.RU