2020-03-09T11:21:50+03:00
Происшествия

Весна пришла: в Рязани обнаружили десятки мертвых грачей

Падеж птиц зафиксировали в парке военного поселка Дягилево
Яков РЫКОВ
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Фото: Рязанский клуб "Птицы" | Ирина Фомичева.Фото: Рязанский клуб "Птицы" | Ирина Фомичева.
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8 марта на улице Белякова (военное Дягилево) обнаружили десятки мертвых птиц, сообщается в группе клуба «Рязанские птицы».

«Во время прогулки с собакой в парке на улице Белякова обнаружили падеж грачей. На земле лежат десятки мертвых птиц. Наружных повреждений или ранений на них нет.

В парке жила большая популяция. Теперь все гнезда на верхушках деревьев пустые и - тишина. Также птицы лежат вблизи жилых домов», — говорится в сообщении.

По мнению орнитологов, возможно птицы отравились химикатами с близлежащих сельскохозяйственных угодий:

«В последние годы в Рязанской области резко увеличилось количество химикатов. Летом мерли пчелы, гибли полевые птицы, но пока эхо не дошло до городских жителей, всем было как-то все равно. Не исключено, что грачи травятся в полях, где кормятся. Если поля обработали химикатами, от паразитов», — считают специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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