Весна пришла: в Рязани обнаружили десятки мертвых грачей

9 Март 2020 2020-03-09T11:21:50+03:00

Изменить размер текста: A A

8 марта на улице Белякова (военное Дягилево) обнаружили десятки мертвых птиц, сообщается в группе клуба «Рязанские птицы».

«Во время прогулки с собакой в парке на улице Белякова обнаружили падеж грачей. На земле лежат десятки мертвых птиц. Наружных повреждений или ранений на них нет.

В парке жила большая популяция. Теперь все гнезда на верхушках деревьев пустые и - тишина. Также птицы лежат вблизи жилых домов», — говорится в сообщении.

По мнению орнитологов, возможно птицы отравились химикатами с близлежащих сельскохозяйственных угодий:

«В последние годы в Рязанской области резко увеличилось количество химикатов. Летом мерли пчелы, гибли полевые птицы, но пока эхо не дошло до городских жителей, всем было как-то все равно. Не исключено, что грачи травятся в полях, где кормятся. Если поля обработали химикатами, от паразитов», — считают специалисты.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Эксперты: Грязный воздух – не определяющий фактор причины гибели птиц в Рязани

Главное управление региональной ветеринарии отчиталось по факту массового падежа чаек и галок. Проблем нет, расходимся (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU