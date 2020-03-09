20 вакансий: в новую БСМП продолжают набирать сотрудников

9 Март 2020 2020-03-09T10:46:32+03:00

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Новая больница скорой медицинской помощи продолжает набирать персонал. БСМП примет в свой коллектив ответственных специалистов.

«Приходите, если вы хотите помогать людям, готовы работать в команде, хотите профессионально расти», — говорится в сообщении.

В данный момент на постоянную работу в БСМП требуются следующие специалисты:

- врач-анестезиолог-реаниматолог в отделение реанимации и интенсивной терапии;

- медицинская сестра-анестезист в отделение реанимации и интенсивной терапии;

- врач-терапевт приемного отделения;

- врач-хирург приемного отделения;

- врач-травматолог-ортопед травматологического пункта;

- медицинская сестра отделения функциональной и УЗ-диагностики;

- медицинская сестра палатная;

- медицинская сестра приемного отделения;

- медицинская сестра процедурной гнойного хирургического отделения;

- медицинская сестра перевязочной гнойного хирургического отделения;

- медицинская сестра травматологического пункта;

- медицинская сестра гинекологического отделения;

- уборщики служебных помещений;

- транспортировщики;

- сантехник;

- электрик;

- сотрудник в прачечную;

- повар;

- рабочий кухни;

- провизор.

Свои резюме следует отправить на адрес электронной почты: bsmpryazan_resume@mail.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU