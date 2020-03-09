20 вакансий: в новую БСМП продолжают набирать сотрудников
Новая больница скорой медицинской помощи продолжает набирать персонал. БСМП примет в свой коллектив ответственных специалистов.
«Приходите, если вы хотите помогать людям, готовы работать в команде, хотите профессионально расти», — говорится в сообщении.
В данный момент на постоянную работу в БСМП требуются следующие специалисты:
- врач-анестезиолог-реаниматолог в отделение реанимации и интенсивной терапии;
- медицинская сестра-анестезист в отделение реанимации и интенсивной терапии;
- врач-терапевт приемного отделения;
- врач-хирург приемного отделения;
- врач-травматолог-ортопед травматологического пункта;
- медицинская сестра отделения функциональной и УЗ-диагностики;
- медицинская сестра палатная;
- медицинская сестра приемного отделения;
- медицинская сестра процедурной гнойного хирургического отделения;
- медицинская сестра перевязочной гнойного хирургического отделения;
- медицинская сестра травматологического пункта;
- медицинская сестра гинекологического отделения;
- уборщики служебных помещений;
- транспортировщики;
- сантехник;
- электрик;
- сотрудник в прачечную;
- повар;
- рабочий кухни;
- провизор.
Свои резюме следует отправить на адрес электронной почты: bsmpryazan_resume@mail.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU