Вандалы осквернили могилы на кладбище в поселке Павелец
В поселке Павелец Скопинского района неизвестные вандалы осквернили могилы на муниципальном кладбище. Когда местные жители пришли 8 марта на погост, чтобы почтить память своих покойных родных, то обнаружили поврежденные памятники, ограды, а также спиленные кресты.
Известно, что в настоящее время по факту вандализма в правоохранительные органы написано заявление. Проводится проверка.
Кроме того, как сообщает Скопинское историческое общество, во время проведения акции «Сельский обелиск», приуроченной к 75-летию Победы, активисты обнаружили мемориал погибшим воинам в поселке Павелец в удручающем состоянии — плиты с именами солдат покосились, а их имена стерлись.
«Пока работала местная школа, памятник был в полном порядке. По всей видимости, проблемы начались после ее закрытия», — говорится в сообщении.
Мемориал погибшим воинам в поселке Павелец в Удручающем состоянии.
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ИСТОЧНИК KP.RU