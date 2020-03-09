2020-03-09T09:48:39+03:00
Происшествия

Вандалы осквернили могилы на кладбище в поселке Павелец

На погосте в Скопинском районе обнаружили поврежденные памятники и оградки, а также спиленные кресты
Яков РЫКОВ
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Вандалы спилили несколько крестов на павелецком кладбище.Вандалы спилили несколько крестов на павелецком кладбище.
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В поселке Павелец Скопинского района неизвестные вандалы осквернили могилы на муниципальном кладбище. Когда местные жители пришли 8 марта на погост, чтобы почтить память своих покойных родных, то обнаружили поврежденные памятники, ограды, а также спиленные кресты.

Известно, что в настоящее время по факту вандализма в правоохранительные органы написано заявление. Проводится проверка.

Кроме того, как сообщает Скопинское историческое общество, во время проведения акции «Сельский обелиск», приуроченной к 75-летию Победы, активисты обнаружили мемориал погибшим воинам в поселке Павелец в удручающем состоянии — плиты с именами солдат покосились, а их имена стерлись.

«Пока работала местная школа, памятник был в полном порядке. По всей видимости, проблемы начались после ее закрытия», — говорится в сообщении.

Мемориал погибшим воинам в поселке Павелец в Удручающем состоянии.

Мемориал погибшим воинам в поселке Павелец в Удручающем состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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