Вандалы осквернили могилы на кладбище в поселке Павелец

9 Март 2020 2020-03-09T09:48:39+03:00

На погосте в Скопинском районе обнаружили поврежденные памятники и оградки, а также спиленные кресты

Изменить размер текста: A A

В поселке Павелец Скопинского района неизвестные вандалы осквернили могилы на муниципальном кладбище. Когда местные жители пришли 8 марта на погост, чтобы почтить память своих покойных родных, то обнаружили поврежденные памятники, ограды, а также спиленные кресты.

Известно, что в настоящее время по факту вандализма в правоохранительные органы написано заявление. Проводится проверка.

Кроме того, как сообщает Скопинское историческое общество, во время проведения акции «Сельский обелиск», приуроченной к 75-летию Победы, активисты обнаружили мемориал погибшим воинам в поселке Павелец в удручающем состоянии — плиты с именами солдат покосились, а их имена стерлись.

«Пока работала местная школа, памятник был в полном порядке. По всей видимости, проблемы начались после ее закрытия», — говорится в сообщении.

Мемориал погибшим воинам в поселке Павелец в Удручающем состоянии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU