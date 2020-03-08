Рязанка стала лучшим «Волшебным кулинаром» на конкурсе «Краса ВДВ-2020»

8 Март 2020 2020-03-08T18:38:03+03:00

Екатерина Добрынина в финале, прошедшем в Туле, показала настоящее иллюзионное шоу

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Третий по счету конкурс Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ» завершился в Туле 6 марта. Представительница Рязанского воздушно-десантного училища Екатерина Добрынина победила в номинации «Волшебный кулинар». В творческом конкурсе она продемонстрировала зрителям настоящее шоу, которое демонстрируют иллюзионисты. Об этом сообщает сайт гвардейского РВВДКУ имени Маргелова.

А вообще девушек награждали в 6 номинациях – пишут «Тульские новости». Председатель жюри, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин отметил, что победа в конкурсе «Краса ВДВ» равна званию «Мисс Мира». А представитель Департамента культуры минобороны РФ Ольга Фаллер заявила:

- Если вы сможете – то делайте, смелость содержит гений, силу и волшебство.

Напомним, что финал конкурса «Краса ВДВ-2019» проходил в Рязани. Тогда второе место заняла курсант РВВДКУ Елизавета Перфильева. В этом году победительницей конкурса стала Анастасия Парфенова – лейтенант медицинской службы соединения спецназа ВДВ из Иванова. Второе место заняла тулячка Дарья Давыдова, третье - Дарья Смирнова, которая также представляла Иваново.

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ИСТОЧНИК KP.RU