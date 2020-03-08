Рязанская фирма погасила полугодовую задолженность по зарплате

8 Март 2020 2020-03-08T15:07:11+03:00

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Руководство ООО «Ока Молоко» погасило полугодовую задолженность по зарплате пред своими работниками. А их ни много, ни мало, а около четырех сотен – предприятие не крошечное. Более 3 миллионов честно заработанных денег нашли своих хозяев.

Это случилось не по доброй воле руководителей фирмы, а только после вмешательства Шацкой районной прокуратуры. Работники которой внесли представление в адрес руководителя предприятия. Кроме того, в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

И только после этих событий задолженность по выплате заработной платы перед работниками предприятия погашена в полном объеме – уточняет сайт надзорного органа.

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ИСТОЧНИК KP.RU