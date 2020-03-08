2020-03-08T14:18:57+03:00
Общество

В рязанской глубинке построят современный Дом культуры

Деньги выделяются на условиях совместного финансирования из федерального, областного и местного бюджетов
Антон ВОХЕЧ
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В новенький Дом культуры наверняка будет съезжаться молодежь со всей округи.В новенький Дом культуры наверняка будет съезжаться молодежь со всей округи.
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На сайте Единой информационной системы в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона по определению подрядчика на строительство Дома культуры на 150 мест в деревне Ровное Рязанского района Рязанской области.

Заказчиком работ выступает администрация Семеновского сельского поселения Рязанского района. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 37 миллионов 295 тысяч 973 рубля 60 копеек. Деньги выделяются на условиях совместного финансирования из федерального, областного и местного бюджетов. Заявки от желающих возвести объект культурного назначения в рязанской глубинке принимаются до 17 марта. Работы по строительству двухэтажного здания Дома культуры должны быть выполнены за год с небольшим - до 1 июля 2021-го.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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