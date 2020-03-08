2020-03-08T11:26:18+03:00
Общество

Поздравление с 8 марта председателя Рязанской городской Думы

Юлия Рокотянская поздравляет всех женщин с праздником
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Дорогие рязаночки!

В начале весны мы отмечаем самый красивый и нежный праздник в году – Международный женский день. Он наполнен улыбками, теплом и ароматом первых цветов.

Наши женщины – очаровательные и удивительные. Заботливые мамы и бабушки, ответственные труженицы, активные гражданки и хранительницы семейного очага. Каждый ваш день проходит в заботах. Благодаря вам в рязанских домах – хорошо и уютно, а в учреждениях, где вы работаете – царит гармония, ведь каждая женщина несет в своей душе мир и любовь.

Я надеюсь, что весна подарит вам много светлых мгновений и исполнение сокровенных желаний. Уделяйте больше времени себе, украшайте свою жизнь радостью и вдохновением!

Глава муниципального образования,председатель Рязанской городской Думы Ю.В. Рокотянская

ИСТОЧНИК KP.RU

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