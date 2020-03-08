В Рязанской области появится памятник Ивану Мичурину

8 Март 2020 2020-03-08T12:50:23+03:00

Вполне естественно, что он наконец-то будет установлен в моногороде с его именем

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5 марта стал известен банковский счет, на который новомичуринцы смогут перечислять средства для строительства памятника Ивану Мичурину и реставрацию стелы «Защитникам Отечества» на улице Строителей. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

Отметим, что реставрировать стелу «Защитникам Отечества» предложила учитель-пенсионер Надежда Дергачева: не только отремонтировать памятник и благоустроить территорию около него, но и установить плиты с именами горожан, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Более 300 имен будут высечены в граните. Общество ветеранов уже, по некоторым данным, собрало 152 тысячи рублей.

Жителям Новомичуринска предстоит заплатить из своих кошельков 350 тысяч на две инициативы, получивших одобрение. Это 10% от общей стоимости работ: общая сумма первой составляет 1,9 миллиона рублей, второй – 1,5 миллиона. Городской бюджет при этом выделит 15 % от стоимости работ, региональный – 75.

Всего в Рязанской области реализуют 185 проектов местных инициатив на сумму 177,5 миллионов рублей. Изначально в профильное региональное министерство поступило 300 заявок.

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ИСТОЧНИК KP.RU