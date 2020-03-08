МХК «Рязань» проиграл второй матч выездной серии в Твери

8 Март 2020 2020-03-08T06:48:45+03:00

Впервые рязанские болельщики поддержали "молодежку" на выезде. Фото из группы ХК "Рязань" FANS ВКонтакте.

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В розыгрыше Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) МХК «Рязань» проиграл 7 марта с крупным счетом второй матч выездной серии в Твери. Игра накануне закончилась со счетом 8:5.

Первую шайбу игроки из Рязани смогли забросить лишь в середине второго периода – это сделал Ростислав Халиуллин. Перед этим рязанцы не смогли реализовать двукратное большинство, а главный тренер Олег Барсуков поменял вратарей.

Прошло чуть более минуты после гола Халиуллина, и Артур Райн сократил отставание до одной шайбы. Появилась надежда, которой сбыться было не суждено. Хозяева льда довели счет до 6:2, лишь Александр Косенко чуть подсластил пилюлю – 3:6.

При этом произошло историческое событие - рязанские болельщики впервые на трибунах поддержали «молодежку» на выезде. Заключительные матчи МХК «Рязань проведет на домашнем льду 13 и 14 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU