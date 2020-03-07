В Рязани побит рекорд тепла для 6 марта

7 Март 2020 2020-03-07T19:06:50+03:00

Прежде за всю историю метеонаблюдений температура в этот день не достигала +6,5

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В Рязани зафиксирована рекордно высокая температура для 6 марта. Воздух прогрелся до +6,5 – такого в этот день не бывало за всю историю метеонаблюдений. Ранее самым теплым считалось 6 марта 1995 года, когда термометры днем показывали +5.

По данным справочно-информационного портала «Погода и климат», среднемесячная температура марта к концу первой недели находится на уровне +2,5 градуса при норме -2,4.

Отметим, что зима 2019-2020 годов также получилась аномально мягкой. Январь и вовсе стал самым теплым из известных ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU