2020-03-07T19:06:50+03:00
Общество

В Рязани побит рекорд тепла для 6 марта

Прежде за всю историю метеонаблюдений температура в этот день не достигала +6,5
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рязани зафиксирована рекордно высокая температура для 6 марта. Воздух прогрелся до +6,5 – такого в этот день не бывало за всю историю метеонаблюдений. Ранее самым теплым считалось 6 марта 1995 года, когда термометры днем показывали +5.

По данным справочно-информационного портала «Погода и климат», среднемесячная температура марта к концу первой недели находится на уровне +2,5 градуса при норме -2,4.

Отметим, что зима 2019-2020 годов также получилась аномально мягкой. Январь и вовсе стал самым теплым из известных ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МХК «Рязань» проиграл второй матч выездной серии в Твери
В Рязани побит рекорд тепла для 6 марта
По Рязани в честь 8 марта проедет музыкально-цветочный троллейбус
В Рязанской области реализуют 185 проектов местных инициатив
На улице Большой в Рязани на пожаре погиб человек
На капремонт рязанских школ искусств выделят больше 100 млн рублей
В ближайшее время в Рязани появятся 50 московских автобусов
Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на праздничные выходные
Тренер ХК «Рязань» покинул команду после неудачного сезона
Рязанский студент занял первое место в конкурсе чтецов Корана
Стало известно, когда корейцы вложат в рязанский «Доширак» 1,5 млрд рублей
В 2021 году рязанская Красная книга будет переиздана
В новой БСМП провели первую успешную операцию
Мужчины из команды «Мармакс» подарили рязанкам цветы
РГУ запросил лицензию на новые специальности
На Южной окружной в Рязани насмерть сбили девушку