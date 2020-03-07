По Рязани в честь 8 марта проедет музыкально-цветочный троллейбус

7 Март 2020 2020-03-07T16:28:16+03:00

Волонтеры запланировали сразу несколько мероприятий. Так, накануне праздника они отправились в геронтологический центр

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В честь Международного женского дня в разных регионах России пройдет волонтерская акция «Вам, любимые». В Рязани мероприятия тоже запланированы, причем начались они уже 7 марта. В субботу добровольцы отправились в геронтологический центр.

- Мы устраиваем проживающим там женщинам день красоты. Будем делать им макияж, прически и фотосессию, - рассказала ТАСС местный координатор Аделина Амирзянова.

Кроме того, участливые рязанцы заглянут в отделение мелосердия, чтобы поздравить лежачих больных.

8 марта, по словам Амирзяновой, по улицам Рязани пустят праздничный троллейбус. В салоне один волонтер будет играть для пассажирок на саксофоне, другой – подавать руку при посадке и высадке и дарить цветы. Также цветы и сделанные детьми открытки будут вручать женщинам, приезжающим на вокзал «Рязань-2».

ИСТОЧНИК KP.RU