2020-03-07T11:53:23+03:00
Происшествия

На улице Большой в Рязани на пожаре погиб человек

Частный дом и прилегающий к нему сарай вспыхнули вечером пятницы [видео]
Антон КОНОВАЛОВ
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Поздним вечером 6 марта в Рязани на улице Большой загорелся частный дом. Огонь охватил все здание и уничтожил примыкающую к нему деревянную хозяйственную постройку. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

На вызов, который поступил в 22.39, выезжали 4 пожарных автомобиля и 16 человек личного состава. На месте происшествия огнеборцы обнаружили труп. Личность погибшего установлена – это 31-летний мужчина.

По факту случившегося проводится проверка.

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Село Дядьково. Пожар
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ИСТОЧНИК KP.RU

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