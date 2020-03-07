На улице Большой в Рязани на пожаре погиб человек

7 Март 2020 2020-03-07T11:53:23+03:00

Частный дом и прилегающий к нему сарай вспыхнули вечером пятницы [видео]

Изменить размер текста: A A

Поздним вечером 6 марта в Рязани на улице Большой загорелся частный дом. Огонь охватил все здание и уничтожил примыкающую к нему деревянную хозяйственную постройку. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

На вызов, который поступил в 22.39, выезжали 4 пожарных автомобиля и 16 человек личного состава. На месте происшествия огнеборцы обнаружили труп. Личность погибшего установлена – это 31-летний мужчина.

По факту случившегося проводится проверка.

rzn_life Село Дядьково. Пожар

ИСТОЧНИК KP.RU