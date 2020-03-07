На капремонт рязанских школ искусств выделят больше 100 млн рублей
В 2020 году Минкультуры России профинансирует капитальный ремонт семи школ искусств в Рязанской области. Из федерального бюджета выделят 94,6 млн рублей, из регионального - 16,7 млн рублей. На какие конкретно объекты потратят эти средства, пока не сообщается.
- Сегодня нами подготовлен пакет документов для направления в Департамент науки и образования Минкультуры России, - поделился в соцсетях областной министр культуры и туризма Виталий Попов.
Отметим, что аналогичную поддержку получили более 60 регионов. Заявки будут приниматься также на получение субсидий в 2021 и 2022 годах, причем не только на капитальный ремонт школ искусств, но и на их реконструкцию.
ИСТОЧНИК KP.RU