В ближайшее время в Рязани появятся 50 московских автобусов

7 Март 2020 2020-03-07T07:30:34+03:00

Привлечь сотрудников УРТ не из числа водителей на обучение за счет предприятия на водителей троллейбуса не получилось, не пришел ни один человек – и.о. директора УРТ Минченко

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В ближайшее время в Рязань прибудут около 50 автобусов, передаваемые Мосгортрансом в рязанский автобусный парк в качестве помощи. Об этом на свой странице ВКонтакте написал депутат Рязанской городской Думы Дмитрий Володин.

Цитируем парламентария: «Они будут поставлены на баланс в УРТ и выйдут на линии практически сразу – они не из гаражей, а уйдут в Рязань буквально с московских действующих маршрутов». Володин написал это по окончании заседания рабочей группы по стабилизации ситуации в УРТ. Напомним, что в нее вошли чиновники, депутаты и члены трудового коллектива предприятия.

Возраст машин – «примерно детсадовский», обозначил на заседании и.о. директора УРТ Минченко. При этом увеличился дефицит водительских кадров, уже сегодня водителей автобусов и троллейбусов не хватает. Парламентарий пишет «Есть вакансии, и их станет еще больше».

Дмитрий Минченко обозначил одной из своих главных задач – восполнение кадрового дефицита – будет в ближайшее время свободны 200 рабочих мест. «Увы, приходится констатировать, что привлечь сотрудников УРТ не из числа водителей на обучение за счет предприятия на водителей троллейбуса не получилось, не пришел ни один человек» – приводит слова транспортника депутат гордумы.

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ИСТОЧНИК KP.RU