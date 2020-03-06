2020-03-06T18:54:10+03:00
Общество

Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на праздничные выходные

Отрицательной температуры нет даже ночью, а днем 8 марта по области до +12
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рязанский гидрометцентр рассказал о погоде в праздничные выходные. Согласно прогнозу, ни один из дней не обойдется без осадков, а температура по-прежнему будет гораздо выше климатической нормы.

Так, 7 марта по области ожидается 0…+5 ночью и +4…+9 в светлое время суток. Днем местами пройдет небольшой дождь.

Облачную погоду и дождь временами также прогнозируют в воскресенье и понедельник. Причем 8 марта днем воздух прогреется до +7…+12.

Скорость ветра на все три дня предсказывают в пределах 4-10 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24