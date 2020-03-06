Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на праздничные выходные

6 Март 2020 2020-03-06T18:54:10+03:00

Отрицательной температуры нет даже ночью, а днем 8 марта по области до +12

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Рязанский гидрометцентр рассказал о погоде в праздничные выходные. Согласно прогнозу, ни один из дней не обойдется без осадков, а температура по-прежнему будет гораздо выше климатической нормы.

Так, 7 марта по области ожидается 0…+5 ночью и +4…+9 в светлое время суток. Днем местами пройдет небольшой дождь.

Облачную погоду и дождь временами также прогнозируют в воскресенье и понедельник. Причем 8 марта днем воздух прогреется до +7…+12.

Скорость ветра на все три дня предсказывают в пределах 4-10 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU