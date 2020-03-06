Тренер ХК «Рязань» покинул команду после неудачного сезона

6 Март 2020 2020-03-06T18:18:15+03:00

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Хоккейный клуб «Рязань», как сообщает его пресс-служба, расторг контракт с главным тренером Дмитрием Крамаренко. Под его руководством команда провела часть регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги – 24 матча из 54 (до ноября наставником был Александр Сырцов). Набрав 40 очков, «горожане» заняли предпоследнее (17-е) место в своей конференции и третье с конца (32-е) среди всех клубов.

После завершающей игры сезона Крамаренко не стал оценивать свою работу, заявив лишь, что ему за нее не стыдно.

- Тренер - не бог, а часть команды. Поэтому это вопрос к руководству клуба. Тренер - большая, значимая, но всего лишь часть, - заключил специалист.

Тем временем на официальном сайте ВХЛ подвели итоги сезона ХК «Рязань», вспомнив его ключевые события.

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ИСТОЧНИК KP.RU