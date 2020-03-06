Рязанский студент занял первое место в конкурсе чтецов Корана
Студент из Рязани выиграл очередной конкурс чтецов Корана, сообщает Духовной управление мусульман Рязанской области.
На пятом конкурсе чтецов Корана в столице студент 2 курса Московского исламского института (МИИ) из Рязани Мухаммадали Махмадов занял первое место в номинации: знании трех последних джузов (джуз - одна из 30 приблизительно равных частей Корана – Ред.) священного Корана наизусть.
Напомним, 24 декабря 2019 года, Мухаммадали Махмадов занял первое место в номинации «Знание 29-30 джузов и их перевод» в студенческом конкурсе «Лучший знаток Корана МИИ 2019».
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