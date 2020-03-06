Стало известно, когда корейцы вложат в рязанский «Доширак» 1,5 млрд рублей

6 Март 2020 2020-03-06T16:48:53+03:00

До 2022 года корейцы вложит в "Доширк Рязань" полтора миллиарда рублей. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Бизнесмены из Южной Кореи скорректировали сроки по завершению инвестиционного проекта

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина встретилась с представителями корейской компании «Доширак», сообщает пресс-служба органа исполнительной власти.

Напомним, в планах у компании вложить 1,5 млрд рублей в развитие ООО «Доширак Рязань» и увеличить число рабочих мест. Изначально речь шла о завершении проекта в 2023 году, сейчас сроки несколько подкорректировались на 2021-2022 годы.

Корейские партнеры отметили, что Рязань, - это «доброжелательный и открытый город, который развивается быстрыми темпами».

По словам Сорокиной, формат взаимодействия устраивает городские власти, поэтому администрация рад сотрудничеству и готова оказать предприятию всестороннюю поддержку.

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Напомним, южнокорейская компания вложит в завод еще 1,5 млрд рублей в производство (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU