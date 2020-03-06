Стало известно, когда корейцы вложат в рязанский «Доширак» 1,5 млрд рублей
Глава администрации Рязани Елена Сорокина встретилась с представителями корейской компании «Доширак», сообщает пресс-служба органа исполнительной власти.
Напомним, в планах у компании вложить 1,5 млрд рублей в развитие ООО «Доширак Рязань» и увеличить число рабочих мест. Изначально речь шла о завершении проекта в 2023 году, сейчас сроки несколько подкорректировались на 2021-2022 годы.
Корейские партнеры отметили, что Рязань, - это «доброжелательный и открытый город, который развивается быстрыми темпами».
По словам Сорокиной, формат взаимодействия устраивает городские власти, поэтому администрация рад сотрудничеству и готова оказать предприятию всестороннюю поддержку.
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ИСТОЧНИК KP.RU