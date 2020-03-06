В 2021 году рязанская Красная книга будет переиздана

6 Март 2020 2020-03-06T16:21:13+03:00

Слухи о том, что она «похудеет» преждевременны – заявил член Общественного совета при минприродопользования Алексей Водорезов

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В Рязанской области в следующем году будет переиздана Красная книга. И это случится уже в третий раз. Речь об этом зашла в очередной раз 27 февраля во время заседания Общественного совета при региональном министерстве природопользования.

Первый этап сбора материалов был завершен еще осенью 2019 года. Мониторингом животных занимаются научные сотрудники Окского заповедника, а учет редких растений ведут исследователи из РГУ им. Есенина.

Некоторые региональные СМИ опубликовали эту новость, сопровождая ее заголовком «Рязанская Красная книга» может похудеть». За комментариями мы обратились к члену Общественного совета при министерстве природопользования, и.о завкафедрой географии, экологии и природопользования РГУ им. Есенина Алексею Водорезову.

- Этот вопрос был одним из основных на февральском заседании, - рассказал Водорезов. – Чем руководствуются работники заповедника, планируя исключить из Красной книги несколько видов зверей и 33 вида птиц, не ясно. О том, что увеличилась их популяция и им не грозит исчезновение, внятно не говорилось. И пока это не сделано, члены общественного совета хотят вникнуть в эту проблему. В марте мы обязательно вернемся к этому вопросу на очередном заседании.

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ИСТОЧНИК KP.RU