В новой БСМП провели первую успешную операцию
В новой больнице скорой медицинской помощи провели первую операцию, сообщается на сайте медицинского учреждения.
Фото: БСМП.
Накануне в БСМП поступил пациент, который нуждался в срочной хирургической помощи. 50-летнего мужчину направили во второе отделение гнойной хирургии. Больного с рецидивом аппендикулярного абсцесса оперировал хирург Леонид Новиков.
Фото: БСМП.
«Эта привычная для докторов, но жизненно важная для пациента операция стала первой в истории новой БСМП. Опытные врачи четко и уверенно выполнили свою работу. Операция прошла успешно», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в новую БСМП перевезли первых тяжелых пациентов. Всех госпитализированных разместили в просторных палатах (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU