2020-03-06T16:07:30+03:00
Общество

В новой БСМП провели первую успешную операцию

Рязанские хирурги оперировали 50-летнего мужчину с рецидивом аппендикулярного абсцесса [фото]
Александр РАДЫГИН
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Фото: БСМП.Фото: БСМП.
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В новой больнице скорой медицинской помощи провели первую операцию, сообщается на сайте медицинского учреждения.

Фото: БСМП.

Фото: БСМП.

Накануне в БСМП поступил пациент, который нуждался в срочной хирургической помощи. 50-летнего мужчину направили во второе отделение гнойной хирургии. Больного с рецидивом аппендикулярного абсцесса оперировал хирург Леонид Новиков.

Фото: БСМП.

Фото: БСМП.

«Эта привычная для докторов, но жизненно важная для пациента операция стала первой в истории новой БСМП. Опытные врачи четко и уверенно выполнили свою работу. Операция прошла успешно», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в новую БСМП перевезли первых тяжелых пациентов. Всех госпитализированных разместили в просторных палатах (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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