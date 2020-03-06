В новой БСМП провели первую успешную операцию

6 Март 2020 2020-03-06T16:07:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В новой больнице скорой медицинской помощи провели первую операцию, сообщается на сайте медицинского учреждения.

Фото: БСМП.

Накануне в БСМП поступил пациент, который нуждался в срочной хирургической помощи. 50-летнего мужчину направили во второе отделение гнойной хирургии. Больного с рецидивом аппендикулярного абсцесса оперировал хирург Леонид Новиков.

Фото: БСМП.

«Эта привычная для докторов, но жизненно важная для пациента операция стала первой в истории новой БСМП. Опытные врачи четко и уверенно выполнили свою работу. Операция прошла успешно», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в новую БСМП перевезли первых тяжелых пациентов. Всех госпитализированных разместили в просторных палатах (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

БСМП переезжает в новый корпус – в медучреждении сменились телефоны

Больница скорой медицинской помощи с 1 марта начала «сложный переезд» на улицу Стройкова (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU