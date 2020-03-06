Мужчины из команды «Мармакс» подарили рязанкам цветы

6 Март 2020 2020-03-06T15:43:53+03:00

А вместе с ними – солнечное настроение в прекрасный весенний день

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6 марта мужская половина коллектива инвестиционно-строительной компании «Мармакс» подарила рязанкам цветы.

- Дарить тюльпаны можно и нужно в любом месте и в любое время, - отметили в пресс-службе компании.

Следуя этому принципу, мужчины в прекрасный весенний день прямо на улицах города вручили цветы представительницам прекрасного пола. Сверкали улыбки, звучали поздравления - все это создавало солнечное настроение в преддверии Международного женского дня.

Команда МАРМАКС поздравляет с 8 марта!.Дарить цветы девушкам можно и нужно в любом месте и в любое время, уверены в компании.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU