Мужчины из команды «Мармакс» подарили рязанкам цветы
6 марта мужская половина коллектива инвестиционно-строительной компании «Мармакс» подарила рязанкам цветы.
- Дарить тюльпаны можно и нужно в любом месте и в любое время, - отметили в пресс-службе компании.
Следуя этому принципу, мужчины в прекрасный весенний день прямо на улицах города вручили цветы представительницам прекрасного пола. Сверкали улыбки, звучали поздравления - все это создавало солнечное настроение в преддверии Международного женского дня.
Команда МАРМАКС поздравляет с 8 марта!.Дарить цветы девушкам можно и нужно в любом месте и в любое время, уверены в компании.
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ИСТОЧНИК KP.RU