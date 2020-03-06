РГУ запросил лицензию на новые специальности

6 Март 2020 2020-03-06T15:34:35+03:00

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Руководство РГУ отправило документы в Москву на лицензирование шести направлений подготовки, которые были в упраздненном филиале института культуры. Об этом сообщила проректор по учебно-методической деятельности университета Елена Кирьянова в эфире областного радио.

— Сейчас поданы на лицензирование шесть направлений подготовки, — говорит Кирьянова. — Это «документоведение», «архивоведение», «народно-художественная культура» с профилем «руководство любительским театром», «социально-культурная деятельность» с профилем «менеджмент в социально-культурной деятельности», «режиссура театрализованных представлений и праздников», «библиотечно-информационная деятельность» с аналогичным профилем и направление «дизайн» с профилем «дизайн среды».

По словам проректора, университет по собственной инициативе предложил региону лицензировать направления подготовки, которых не было в «кульке» - «музеология» и «охрана объектов культурного наследия» с профилем «культурный туризм» и «экскурсионная деятельность».

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ИСТОЧНИК KP.RU