На Южной окружной в Рязани насмерть сбили девушку

6 Март 2020 2020-03-06T15:24:48+03:00

Ее спутник госпитализирован. По предварительной информации, наезд произошел вне перехода

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6 марта в Рязани на Южной окружной дороге случилось смертельное ДТП. В 12.40 недалеко поворота на Никуличи (197 километр М5 «Урал») житель

Рязани за рулем Ford Kuga сбил 27-летнюю девушку и 39-летнего мужчину.

По предварительной информации пресс-службы областного ГИБДД, пешеходы пересекали дорогу с оживленным движением вне перехода. Девушка от полученных травм скончалась до приезда «скорой», второго пешехода госпитализировали, медики оценивают его состояние как средней тяжести.

По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU