На Южной окружной в Рязани насмерть сбили девушку
Ее спутник госпитализирован. По предварительной информации, наезд произошел вне перехода
Изменить размер текста:
6 марта в Рязани на Южной окружной дороге случилось смертельное ДТП. В 12.40 недалеко поворота на Никуличи (197 километр М5 «Урал») житель
Рязани за рулем Ford Kuga сбил 27-летнюю девушку и 39-летнего мужчину.
По предварительной информации пресс-службы областного ГИБДД, пешеходы пересекали дорогу с оживленным движением вне перехода. Девушка от полученных травм скончалась до приезда «скорой», второго пешехода госпитализировали, медики оценивают его состояние как средней тяжести.
По факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU