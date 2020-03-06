В Рязанской области подтопило первые низководные мосты
Все они расположены в Сапожковском районе: вблизи Дмитриевки, Красной Яблоньки и Скита Свято-Данилова монастыря
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.
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В Рязанской области подтопленными оказались три низководных моста через реку Пара. Все они расположены в Сапожковском районе: два вблизи населенных пунктов Дмитриевка и Красная Яблонька, а еще один вблизи Скита Свято-Данилова монастыря.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, объездные пути к названным местам отсутствуют, однако жизнеобеспечение населения не нарушено: обеспечено медицинское обслуживание, общественный порядок и пожарная безопасность.
ИСТОЧНИК KP.RU