В Рязанской области подтопило первые низководные мосты

6 Март 2020 2020-03-06T14:13:34+03:00

Все они расположены в Сапожковском районе: вблизи Дмитриевки, Красной Яблоньки и Скита Свято-Данилова монастыря

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В Рязанской области подтопленными оказались три низководных моста через реку Пара. Все они расположены в Сапожковском районе: два вблизи населенных пунктов Дмитриевка и Красная Яблонька, а еще один вблизи Скита Свято-Данилова монастыря.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, объездные пути к названным местам отсутствуют, однако жизнеобеспечение населения не нарушено: обеспечено медицинское обслуживание, общественный порядок и пожарная безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU