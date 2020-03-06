В Рязанской области объявили охоту на волков и лисиц
В Рязанской области объявили охоту на волков и лисиц без ограничений. Соответствующее решение приняло руководство регионального министерства природопользования.
В соответствии с документом, под отстрел попадают волки и лисицы любого пола и возраста. Отстреливать животных можно до 20 апреля 2020 года.
Где в Рязанской области можно охотиться на волков и лисиц:
- Клепиковский район;
- Спасский район;
- Рязанский район;
- Касимовский район;
- Сасовский район;
- Ермишинский район район;
- Старожиловский район;
- Пронский район;
- Рыбновский район.
Добывать зверя запрещено в особо охраняемых природных территориях федерального значения.
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ИСТОЧНИК KP.RU