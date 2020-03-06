6 Март 2020 2020-03-06T13:07:49+03:00

Стало известно, где в Рязанской области можно охотиться на волков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Охотиться на хищников можно в лесах девяти районов региона до 20 апреля

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В Рязанской области объявили охоту на волков и лисиц без ограничений. Соответствующее решение приняло руководство регионального министерства природопользования.

В соответствии с документом, под отстрел попадают волки и лисицы любого пола и возраста. Отстреливать животных можно до 20 апреля 2020 года.

Где в Рязанской области можно охотиться на волков и лисиц:

- Клепиковский район;

- Спасский район;

- Рязанский район;

- Касимовский район;

- Сасовский район;

- Ермишинский район район;

- Старожиловский район;

- Пронский район;

- Рыбновский район.

Добывать зверя запрещено в особо охраняемых природных территориях федерального значения.

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ИСТОЧНИК KP.RU