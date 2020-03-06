Андрей Макаров поздравил рязанок с Международным женским днем

6 Март 2020 2020-03-06T12:47:21+03:00

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— Дорогие женщины! Примите самые теплые и сердечные поздравления с прекрасным праздником — 8 марта! В этот весенний радостный день, наполненный светом ваших счастливых улыбок и сиянием ваших глаз, хочется в полной мере выразить чувства, которые испытывают к Женщине мужские сердца. Это, прежде всего, любовь и восхищение, а вместе с ними признательность и уважение. Именно вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его своей нежностью и душевной щедростью, создаете атмосферу уюта, радушия и гармонии. Благодаря Женщине мир становится добрее, человеческие отношения — теплее, жизнь продолжается в детях и внуках, а семья остается для каждого из нас самым желанным и благодатным началом всех начал.

Низкий вам поклон, дорогие мамы и бабушки, супруги и дочери, сестры и подруги, за то, что наполняете нашу жизнь смыслом и делаете ее счастливой. Пусть вам всегда сопутствует весеннее настроение, в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание, осуществляются самые светлые надежды и ожидания! Доброго вам здоровья, счастья и благополучия!

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ИСТОЧНИК KP.RU