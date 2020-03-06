2020-03-06T16:49:50+03:00
Общество

В Рязани хотят установить памятник Сталину

Депутаты-коммунисты официально обратились к главе городской администрации. Все устроить хотят к 9 мая
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Ржевский район Тверской области. Деревня Хорошово. На территории дома, где останавливался Иосиф Сталин, создан филиал Музея Победы Великой Отечественной войны.Ржевский район Тверской области. Деревня Хорошово. На территории дома, где останавливался Иосиф Сталин, создан филиал Музея Победы Великой Отечественной войны.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Депутаты-коммунисты обратились к главе администрации Рязани Елене Сорокиной с просьбой установить к 75-летию Победы памятник Иосифу Сталину. Письмо-обращение на своем канале в Telegram опубликовал депутат гордумы Алексей Захаров. Кроме него документ подписали еще два товарища - Виктор Малюгин и Петр Пыленок.

В заявление, в частности, говорится:

«Считаем, что наша общая задача - сохранить и защитить историческую память о роли советского народа, его руководителей и его Красной Армии в деле организации Великой Победы 1945 года. Отдать должное И.В. Сталину - руководителю государства-победителя.

… Просим вас рассмотреть вопрос о выделении земельного участка в Рязани для установки монумента в честь Верховного главнокомандующего, генералиссимуса И.В. Сталина».

По мнению депутатов, для установки памятника в Рязани есть подходящие места - сквер возле площади Победы на проезде Завражнова, бульвар Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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