В Рязани хотят установить памятник Сталину
Депутаты-коммунисты обратились к главе администрации Рязани Елене Сорокиной с просьбой установить к 75-летию Победы памятник Иосифу Сталину. Письмо-обращение на своем канале в Telegram опубликовал депутат гордумы Алексей Захаров. Кроме него документ подписали еще два товарища - Виктор Малюгин и Петр Пыленок.
В заявление, в частности, говорится:
«Считаем, что наша общая задача - сохранить и защитить историческую память о роли советского народа, его руководителей и его Красной Армии в деле организации Великой Победы 1945 года. Отдать должное И.В. Сталину - руководителю государства-победителя.
… Просим вас рассмотреть вопрос о выделении земельного участка в Рязани для установки монумента в честь Верховного главнокомандующего, генералиссимуса И.В. Сталина».
По мнению депутатов, для установки памятника в Рязани есть подходящие места - сквер возле площади Победы на проезде Завражнова, бульвар Победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU