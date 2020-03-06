В Госдуме в I чтении принят законопроект о народном бюджетировании

6 Март 2020 2020-03-06T11:14:15+03:00

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5 марта в Государственной Думе депутаты приняли в первом чтении законопроект «Единой России» об инициативном (или «народном») бюджетировании.

Секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак подчеркнул, что эту практику уже используют в ряде регионов.

— Мы уже видим убедительные результаты. Президент поддержал нашу инициативу распространить «народное бюджетирование» на всю страну, назвав такой принцип взаимодействия общества и власти живым, и предложил в разы увеличить долю бюджетных расходов, направленных на решение вопросов, обозначенных гражданами, — добавил Турчак.

Рязанская область является одним из субъектов РФ, в котором хорошо себя зарекомендовала практика участия жителей в региональной программе поддержки местных инициатив. Она реализуется с 2017 года.

— Люди сами определяют приоритеты, — отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. — Поэтому ежегодно в бюджете мы закладываем увеличение средств на эту программу.

На первом этапе из областного бюджета было выделено 30 млн рублей, в 2019 году — 150 млн рублей, в 2020-м планируется направить около 180 млн рублей. Растет и вовлеченность населения в решение вопросов развития муниципальных территорий. Если в 2017 году было реализовано 30 проектов местных инициатив, в 2018 — порядка 150, в 2019 — более 180.

— Закон об инициативном или «народном» бюджетировании был внесен секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком вместе с коллегами по Государственной Думе и Совету Федерации, — подчеркнул лидер рязанских единороссов. — По этому закону часть полномочий будет передаваться на региональный и местный уровень в части порядка рассмотрения этих инициатив и контроля со стороны граждан за реализацией проектов.

Аркадий Фомин уточнил, что под этими инициативами подразумеваются вопросы местного значения в части благоустройства, ремонтных работ. Например, это обустройство общественных территорий в городских и сельских поселениях, улучшение в населенных пунктах инфраструктуры водо- и газоснабжения, проведение ремонтно-восстановительных работ воинских мемориалов, домов культуры, библиотек, автодорог, тротуаров, организация детских и спортивных площадок.

— И если раньше подобные проекты регламентировались местными актами и законами, то федеральный законопроект, который депутаты областной Думы поддержали на заседании 25 февраля, создает единые условия не только для региона, но и для всей страны, — заключил секретарь регионального отделения партии.

Законопроект об инициативном бюджетировании направлен на исполнение Послания президента и поручений, которые он давал в ходе Советов по местному самоуправлению. Им предлагается закрепить инициативные проекты граждан в качестве особой формы непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления. Инициаторами проектов могут быть как группа граждан, органы общественного самоуправления (то есть повышается значение ТОСов), староста сельского населенного пункта, а также иные лица, которые осуществляют деятельность на территории данного МСУ или его части. Предусматривается положение, чтобы вносимые проекты действенно отражали мнение населения. С этой целью они должны рассматриваться на сходах, собраниях и конференциях граждан. Инициативы граждан должны быть обнародованы посредством их опубликования и размещения в сети Интернет и других средствах доставки информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU