Коворкинг в жилых комплексах бизнес-класса от «Мармакс»

6 Март 2020 2020-03-06T10:01:29+03:00

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Известно, что в жилом комплексе «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» и парковом квартале «Голландия» девелопер будет реализовывать еще одно интересное решение — коворкинг зону.

— Нам важно, чтобы вся необходимая инфраструктура для жителей находилась рядом. Именно поэтому мы продумали еще одно функциональное пространство, которое востребовано уже не только в Москве. Многие люди сегодня имеют возможность работать удаленно, например, дома. Поэтому важно не только иметь рабочее место в квартире, но и иметь возможность выходя из нее чувствовать себя комфортно, — сообщили в пресс-центре.

Новое общественное пространство будет расположено на первых этажах с отдельным входом и будет доступно только для жителей.

— Мы стремимся к комфорту. В зоне коворкинга будет доступен Wi-Fi, — отметили в компании. — В компании с бодрящим кофе вы можете уделить время рабочим вопросам, провести skype call с коллегами или партнерами, спланировать путешествие или праздник для близких, не отвлекаясь на бытовые вопросы.

На рынке недвижимости Рязани это одно из новых решений для жилых комплексов.

— За коворкингом будет следить наша управляющая компания «Привилегия комфорта, — поделились представители компании. — Это отличное решение для молодых мам, так как окна коворкинга будут выходить на детскую площадку в двор-парке.

Подробную информацию об объектах компании вы получите по тел.: 500-005.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU