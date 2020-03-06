Водителей общественного транспорта в Рязанской области обраслетят

6 Март 2020 2020-03-06T11:18:00+03:00

Если вдруг водитель начнет засыпать или отвлечется, система должна вернуть его в чувство. Фото: Евгения ГУСЕВА

Минтранс выбрал шесть регионов для тестирования системы, которая не даст заснуть за рулем

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Рязанская область стала одним из регионов, где Минтранс РФ протестирует систему контроля за состоянием водителей общественного транспорта. Также в число «пилотов» вошли Татарстан, Белгородская, Московская, Калужская и Омская области. Идея проста: если вдруг водитель начнет засыпать или отвлечется, система вернет его в чувство каким-либо сигналом.

-Это могут быть специальные браслеты, которые будут измерять пульс или электрическую активность кожи, камеры, датчики, - пояснил директор Департамента цифровой трансформации Минтранса РФ Дмитрий Баканов.

Возможность и эффективность установки таких устройств только предстоит оценить. Для этого по результатам испытаний необходимо сформировать единые технические требования, которым и будут следовать, если проект покажет свою целесообразность. Конечная цель - повысить безопасность автобусных перевозок.

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ИСТОЧНИК KP.RU