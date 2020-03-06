2020-03-06T09:27:29+03:00
Здоровье

Глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий сдал тест на ВИЧ

Министр здравоохранения призвал всех прийти в Центр по борьбе со СПИД и сдать кровь для анализа
Александр РАДЫГИН
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Министр здравоохранения Андрей Прилуцкий сдал тест на ВИЧ.Министр здравоохранения Андрей Прилуцкий сдал тест на ВИЧ.
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Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий посетил Центр по борьбе со СПИД, где сдал кровь на ВИЧ. Об этом глава ведомства сообщил на своей странице.

«Считаю, очень важным знать свой ВИЧ-статус и призываю это сделать всех. Даже если вы чувствуете себя абсолютно здоровыми, это не гарантирует отсутствие вируса в вашем организме, — написал министр. — Вирус, может десятилетиями присутствовать в вас без каких-либо клинических проявлений, а вы будете подвергать риску заражения своих близких и ускорять развитие СПИДа».

Глава ведомства призвал всех сдать тест на ВИЧ бесплатно в центре по борьбе со СПИД, который располагается в областном клиническом кожвендиспансере.

Фото: минздрав Рязанской области.

Фото: минздрав Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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