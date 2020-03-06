Глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий сдал тест на ВИЧ

6 Март 2020 2020-03-06T09:27:29+03:00

Министр здравоохранения призвал всех прийти в Центр по борьбе со СПИД и сдать кровь для анализа

Изменить размер текста: A A

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий посетил Центр по борьбе со СПИД, где сдал кровь на ВИЧ. Об этом глава ведомства сообщил на своей странице.

«Считаю, очень важным знать свой ВИЧ-статус и призываю это сделать всех. Даже если вы чувствуете себя абсолютно здоровыми, это не гарантирует отсутствие вируса в вашем организме, — написал министр. — Вирус, может десятилетиями присутствовать в вас без каких-либо клинических проявлений, а вы будете подвергать риску заражения своих близких и ускорять развитие СПИДа».

Глава ведомства призвал всех сдать тест на ВИЧ бесплатно в центре по борьбе со СПИД, который располагается в областном клиническом кожвендиспансере.

Фото: минздрав Рязанской области.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Резонанс! В рязанских школах на уроках показывают фильм Юрия Дудя о ВИЧ

Родители учеников рады, что некоторые учителя идут на такой шаг, чтобы просветить их детей (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU