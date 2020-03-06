2020-03-06T09:07:20+03:00
Спорт

Рязанец стал третьим в России в рейтинге олимпийской версии тхэквондо

Андрей Канаев сумел подняться на 39 позиций в мировой классификации благодаря блестящему выступлению в Хельсинборге
Павел АВЕРИН
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Победа в Хельсинборге - не первое немаловажное достижение рязанского спортсмена. Фото: страница Канаева ВКонтактеПобеда в Хельсинборге - не первое немаловажное достижение рязанского спортсмена. Фото: страница Канаева ВКонтакте
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19-летний мастер спорта России международного класса из рязанского «Юпитера» Андрей Канаев завоевал на международном рейтинговом турнире серии G2 в Хельсингборге «золото» в весовой категории до 63 килограммов. При этом он заработал 18,2 рейтинговых балла и с суммой 46,91 балла поднялся в мировом рейтинге сразу на 39 позиций – на 42-е место. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

Это стало известно из обнародованного 3 марта обновленного рейтинга лучших спортсменов мира Всемирной федерации тхэквондо (олимпийская версия ВТФ). Отметим, что международный рейтинговый турнир – V Кубок президента Всемирной федерации тхэквондо в европейском регионе (5th WT President’s Cup European Edition) – прошел в Хельсингборге (Швеция) 18-21 февраля. Что еще немаловажно, победа на нем позволила войти Канаеву в тройку лучших тхэквондистов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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