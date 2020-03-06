2020-03-06T07:15:31+03:00
Общество

В Дашково-Песочне открыли новый детский сад

Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест. Деньги на его строительство выделяли из бюджетов разных уровней
Яков РЫКОВ
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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5 марта в микрорайоне Дашково-Песочня открылся новый детский сад №37, сообщает пресс-служба городской администрации. Детсад, рассчитанный на 220 мест, построен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Деньги на его строительство выделили из федерального, областного и местного бюджетов.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

В саду есть просторные помещения с игровыми зонами и спальнями, пищеблок, зимний сад, изо- и мультстудии, кабинеты психолога, логопеда, медработника, а также музыкальный зал. Все они оснащены современным оборудованием.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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