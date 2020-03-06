В Дашково-Песочне открыли новый детский сад

6 Март 2020 2020-03-06T07:15:31+03:00

Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест. Деньги на его строительство выделяли из бюджетов разных уровней

Изменить размер текста: A A

5 марта в микрорайоне Дашково-Песочня открылся новый детский сад №37, сообщает пресс-служба городской администрации. Детсад, рассчитанный на 220 мест, построен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Деньги на его строительство выделили из федерального, областного и местного бюджетов.

Фото: администрация Рязани.

В саду есть просторные помещения с игровыми зонами и спальнями, пищеблок, зимний сад, изо- и мультстудии, кабинеты психолога, логопеда, медработника, а также музыкальный зал. Все они оснащены современным оборудованием.

Фото: администрация Рязани.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В пяти детских садах Рязани откроют пристройки для яслей

Власти города заверили, что готовится проектирование детсада в микрорайоне Кальное (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU