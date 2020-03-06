В Дашково-Песочне открыли новый детский сад
5 марта в микрорайоне Дашково-Песочня открылся новый детский сад №37, сообщает пресс-служба городской администрации. Детсад, рассчитанный на 220 мест, построен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Деньги на его строительство выделили из федерального, областного и местного бюджетов.
Фото: администрация Рязани.
В саду есть просторные помещения с игровыми зонами и спальнями, пищеблок, зимний сад, изо- и мультстудии, кабинеты психолога, логопеда, медработника, а также музыкальный зал. Все они оснащены современным оборудованием.
Фото: администрация Рязани.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В пяти детских садах Рязани откроют пристройки для яслей
Власти города заверили, что готовится проектирование детсада в микрорайоне Кальное (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU