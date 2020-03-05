В новую БСМП перевезли первых экстренных пациентов

5 Март 2020 2020-03-06T08:57:03+03:00

Министр Андрей Прилуцкий осмотрел палаты с пациентами в новой БСМП. Фото: минздрав Рязанской области.

Всех госпитализированных разместили в просторных палатах. Они находятся под неусыпным наблюдением врачей

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В новый корпус больницы скорой медицинской помощи перевезли первых пациентов, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Глава ведомства Андрей Прилуцкий побывал в учреждении, осмотрел и проверил, как проходит переезд.

— Хорошо работают сотрудники, хорошо работает скорая помощь, которая перевезла первых тяжелых пациентов. Всех госпитализированных экстренных пациентов размещают в новых, просторных палатах. Жители региона будут получать качественную помощь, — заверил Андрей Прилуцкий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/764864" frameborder="0"></iframe> Открытие новой БСМП в Рязани.Видео: минздрав Рязанской области.

Напомним, с 1 марта БСМП начала переезд в новый корпус, который располагается по адресу: улица Стройкова, стр. 85. Изменились в медучреждении и телефоны (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU