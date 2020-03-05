2020-03-06T08:57:03+03:00
Общество

В новую БСМП перевезли первых экстренных пациентов

Всех госпитализированных разместили в просторных палатах. Они находятся под неусыпным наблюдением врачей
Яков РЫКОВ
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Министр Андрей Прилуцкий осмотрел палаты с пациентами в новой БСМП. Фото: минздрав Рязанской области.Министр Андрей Прилуцкий осмотрел палаты с пациентами в новой БСМП. Фото: минздрав Рязанской области.
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В новый корпус больницы скорой медицинской помощи перевезли первых пациентов, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Глава ведомства Андрей Прилуцкий побывал в учреждении, осмотрел и проверил, как проходит переезд.

— Хорошо работают сотрудники, хорошо работает скорая помощь, которая перевезла первых тяжелых пациентов. Всех госпитализированных экстренных пациентов размещают в новых, просторных палатах. Жители региона будут получать качественную помощь, — заверил Андрей Прилуцкий.

Открытие новой БСМП в Рязани.Видео: минздрав Рязанской области.

Напомним, с 1 марта БСМП начала переезд в новый корпус, который располагается по адресу: улица Стройкова, стр. 85. Изменились в медучреждении и телефоны (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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