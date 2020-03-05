Гараж в Рязани обрушился из-за взрыва газового баллона

5 Март 2020 2020-03-05T19:49:37+03:00

В результате ЧП на Куйбышевском шоссе пострадали три человека

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Выясняются подробности обрушения одного из боксов в гаражном комплексе на Куйбышевском шоссе в Рязани. Напомним, инцидент произошел днем 5 марта.

Хотя официально причины случившегося в областном ГУ МЧС пока не назвали, РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает: по предварительной информации, взорвался газовый баллон.

Ранее в минздраве рассказали о характере травм пострадавших. У троих мужчин - 27, 37 и 44 лет - наряду с ушибами диагностировали ожоги. Их госпитализировали и поместили в стационар. Их состояние оценивается как средней тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU